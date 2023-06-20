«Клипперс» и «Уизардс» ведут переговоры по обмену Криса Пола
Руководители «Клипперс» и «Вашингтона» со вчерашнего дня ведут переговоры по поводу возможного обмена с участием разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
По словам Уиндхорста, именно «Клипперс», а не «Лейкерс», являются главными претендентами на Пола.
«Клипперс» и «Уизардс» ищут третью команду, которая согласится поучаствовать в трехсторонней сделке и взять на себя активы «Клипперс».
Пол и «Клипперс» заинтересованы в воссоединении, обмен может состояться в ближайшие дни. Если Пол станет свободным агентом, «Клипперс» могут подписать его на рынке.
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Проблемы Клипперс известны и да им надо что-то мутить с составом.Они и пытаются.Используют имеющиеся варианты.Так же они на рынке Лос Анджелеса, к ним приковано внимание, у них открывается своя арена.Да, парусам нужны и звёзды и движуха.Так что всё правильно они делают.