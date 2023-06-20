«Клипперс» и «Уизардс» ведут переговоры по обмену Криса Пола

Теги возможные переходы Клипперс Крис Пол НБА Вашингтон Баскетбол

Руководители «Клипперс» и «Вашингтона» со вчерашнего дня ведут переговоры по поводу возможного обмена с участием разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

По словам Уиндхорста, именно «Клипперс», а не «Лейкерс», являются главными претендентами на Пола.

«Клипперс» и «Уизардс» ищут третью команду, которая согласится поучаствовать в трехсторонней сделке и взять на себя активы «Клипперс».

Пол и «Клипперс» заинтересованы в воссоединении, обмен может состояться в ближайшие дни. Если Пол станет свободным агентом, «Клипперс» могут подписать его на рынке.

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17 комментариев

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betwriver
Менеджмент Клипперс (и, отчасти игроки, тянущие своих корешей в клуб) уже немного утомили эксплуатировать готовность платить Балмера. К травматам Каваю и Джорджу добавится еще травмат-почти-пенсионер 38 летний Пол. А за ПО и за возможную борьбу там опять будет тянуть Вестбрук (если он не свалит из этого шапито после прихода Пола). Балмера немного жаль. Разводят его все, кому не лень.
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pele_kan
все правильно, в случае этого обмена произойдет аннигиляция двух проклятий - СиПи3 и ЛАК
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Van
Клипперс в сезонный абонемент надо будет включать посещение реабилитации Ленарда, Джорджа и Пола. Иначе как то грустно получается, игры есть, а звёзды на лечении.
+4
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XobXob
Балмеру нужно с помпой открывать новую Арену, может это подготовка к масштабным трейдам на следующий год. Много больших контрактов и пики пойдут в трейдах за молодых звёзд
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Олег Иванов
Отличный новости.Пол поможет Каваю, Джорджу и Уэстбруку взять гайки.Нужно сохранять всех их и идти ВА-БАНК!!!!Собирается прекрасная банда!
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Dalakop
А когда по времени паруса смогут уйти в перестройку если захотят ?
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omega pepega
хотят триплет травматов собрать чтобы он в золотого превратился?
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Дмитрий Сологубов
Не понимаю скептицизм в комментариях.
Проблемы Клипперс известны и да им надо что-то мутить с составом.Они и пытаются.Используют имеющиеся варианты.Так же они на рынке Лос Анджелеса, к ним приковано внимание, у них открывается своя арена.Да, парусам нужны и звёзды и движуха.Так что всё правильно они делают.
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LamerOK
Ответ Dalakop
А когда по времени паруса смогут уйти в перестройку если захотят ?
До 27го они должны Окле пики.
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Олег Иванов
Ответ LamerOK
До 27го они должны Окле пики.
Окла разорила!!!!!
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armageddon123456
Ответ XobXob
Балмеру нужно с помпой открывать новую Арену, может это подготовка к масштабным трейдам на следующий год. Много больших контрактов и пики пойдут в трейдах за молодых звёзд
Какие пики? Их у ЛАК ещё меньше чем у ЛАЛ - за Полужоржа ушли
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XobXob
Ответ armageddon123456
Какие пики? Их у ЛАК ещё меньше чем у ЛАЛ - за Полужоржа ушли
Ну тогда хз зачем они это мутят
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XobXob
Ответ armageddon123456
Какие пики? Их у ЛАК ещё меньше чем у ЛАЛ - за Полужоржа ушли
Ну тогда непонимаю зачем они это мутят
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I'mNotChrisPaul
Ответ pele_kan
все правильно, в случае этого обмена произойдет аннигиляция двух проклятий - СиПи3 и ЛАК
говорят не в первый раз
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Олег Иванов
Ответ Van
Клипперс в сезонный абонемент надо будет включать посещение реабилитации Ленарда, Джорджа и Пола. Иначе как то грустно получается, игры есть, а звёзды на лечении.
Все звёзды будут в строю!!!
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Van
Ответ Олег Иванов
Все звёзды будут в строю!!!
Дай Бог здоровья, как говорится. Боюсь, кроме него, тут ничего не поможет.
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