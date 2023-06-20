«Клипперс» и «Уизардс» ведут переговоры по обмену Криса Пола

Руководители «Клипперс» и « » со вчерашнего дня ведут переговоры по поводу возможного обмена с участием разыгрывающего (38 лет, 183 см), сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

По словам Уиндхорста, именно «Клипперс», а не «Лейкерс», являются главными претендентами на Пола.

«Клипперс» и «Уизардс» ищут третью команду, которая согласится поучаствовать в трехсторонней сделке и взять на себя активы «Клипперс».

Пол и «Клипперс» заинтересованы в воссоединении, обмен может состояться в ближайшие дни. Если Пол станет свободным агентом, « » могут подписать его на рынке.

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