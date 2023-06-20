Эдриан Воджнаровски: «Вашингтон» может оставить Криса Пола»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, есть вероятность, что « » оставит разыгрывающего в составе команды.

«Крис Пол ждет, что «Уизардс» продолжат переговоры о расширении этой двусторонней сделки с «Санз» до трехсторонней сделки, в результате которой Крис Пол перейдет в команду, претендующую на чемпионство.

Если «Уизардс» не удастся заключить такую сделку, как мне сказали, Крис Пол может стать их разыгрывающим в следующем сезоне. Они рассматривают такой вариант. Они находятся в процессе перестройки, они меняют состав. Не думаю, что они собираются опуститься на дно и танковать», – сказал Воджнаровски.

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