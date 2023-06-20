Эдриан Воджнаровски: «Вашингтон» может оставить Криса Пола»

Теги возможные переходы Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, есть вероятность, что «Вашингтон» оставит разыгрывающего Криса Пола в составе команды.

«Крис Пол ждет, что «Уизардс» продолжат переговоры о расширении этой двусторонней сделки с «Санз» до трехсторонней сделки, в результате которой Крис Пол перейдет в команду, претендующую на чемпионство.

Если «Уизардс» не удастся заключить такую сделку, как мне сказали, Крис Пол может стать их разыгрывающим в следующем сезоне. Они рассматривают такой вариант. Они находятся в процессе перестройки, они меняют состав. Не думаю, что они собираются опуститься на дно и танковать», – сказал Воджнаровски.

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8 комментариев

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ГРУПА ЗИСК
Оклахома тоже оставила Сипи3 на год. В итоге заняли 5 место в регулярке на западе, в первом раунде дали бой Хьюстону Хардена и Уэстбрука и проиграли минимально в концовке 7 матча (блок Хардена на Лу Дорте). Ту Оклахому было очень приятно смотреть
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Beetl
Я понимаю, что Пол уже совсем старенький, но настолько ли он хуже Била? В организации игры сильнее, умении побеждать сильнее, умении делать партнеров лучше сильнее. Может быть у Уизардс наконец появились реальные шансы на плей-ин?
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ты не прав
Ну вообще щас переподпишут Кузьму и Порзингиса и вперед бороться за 10 место
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Vapeev
Ответ ГРУПА ЗИСК
Оклахома тоже оставила Сипи3 на год. В итоге заняли 5 место в регулярке на западе, в первом раунде дали бой Хьюстону Хардена и Уэстбрука и проиграли минимально в концовке 7 матча (блок Хардена на Лу Дорте). Ту Оклахому было очень приятно смотреть
пол моложе с тех пор не стал.
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Vapeev
пол моложе с тех пор не стал.
да про него тогда тоже говорили что он старый, про ужасный контракт и тп, а он после Оклахомы ещё и с Финиксом в финале побывал.
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Mr.BadGuy
Ответ ГРУПА ЗИСК
Оклахома тоже оставила Сипи3 на год. В итоге заняли 5 место в регулярке на западе, в первом раунде дали бой Хьюстону Хардена и Уэстбрука и проиграли минимально в концовке 7 матча (блок Хардена на Лу Дорте). Ту Оклахому было очень приятно смотреть
Так у них там И Кузма теперь свалит и Порзигинс подвис. С кем там Полу в ПО выходить, с Гэффордом, Авдией и Киспертом? Ты состав их видел?
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Mr.BadGuy
Так у них там И Кузма теперь свалит и Порзигинс подвис. С кем там Полу в ПО выходить, с Гэффордом, Авдией и Киспертом? Ты состав их видел?
Видел. Оклахома вышла с второгодкой ШГА, незадрафтованным Лу Дортом, травматом Галлинари и не хватавшим звёзд с неба Шредером (он уже по ходу сезона в претендента на лучшего шестого под руководством СиПи3 превратился).
У Порзингиса и Кузмы контракты закончились (опция игрока), но они ещё и не подписались с кем-то другим. Пока есть вероятность что их сохранят.
Ну и ключевое, что Вашингтон выкинул наконец физрука Скотта Брукса. Поживём-увидим. Я с удовольствием посмотрю на новый клуб под менторством СиПи.
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Maski
Ответ Beetl
Я понимаю, что Пол уже совсем старенький, но настолько ли он хуже Била? В организации игры сильнее, умении побеждать сильнее, умении делать партнеров лучше сильнее. Может быть у Уизардс наконец появились реальные шансы на плей-ин?
вот только Полу это зачем? если не будет трехстороннего, он 100 процентов будет выкупать контракт
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