Эдриан Воджнаровски: «Вашингтон» может оставить Криса Пола»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, есть вероятность, что «Вашингтон» оставит разыгрывающего Криса Пола в составе команды.
«Крис Пол ждет, что «Уизардс» продолжат переговоры о расширении этой двусторонней сделки с «Санз» до трехсторонней сделки, в результате которой Крис Пол перейдет в команду, претендующую на чемпионство.
Если «Уизардс» не удастся заключить такую сделку, как мне сказали, Крис Пол может стать их разыгрывающим в следующем сезоне. Они рассматривают такой вариант. Они находятся в процессе перестройки, они меняют состав. Не думаю, что они собираются опуститься на дно и танковать», – сказал Воджнаровски.
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У Порзингиса и Кузмы контракты закончились (опция игрока), но они ещё и не подписались с кем-то другим. Пока есть вероятность что их сохранят.
Ну и ключевое, что Вашингтон выкинул наконец физрука Скотта Брукса. Поживём-увидим. Я с удовольствием посмотрю на новый клуб под менторством СиПи.