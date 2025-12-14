22

«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»

«Лейкерс» лидируют в НБА по эффективности защиты в решающих отрезках игр.

Аналитики Stat Defender составили Топ‑10 команд НБА по эффективности обороны в «клатче» (последние пять минут матчей при разнице в счете не более пяти очков). «Лейкерс» заняли в рейтинге 1-е место, «Детройт» – 2-е, а «Майами» замкнул тройку лидеров.

Топ-10 команд НБА по защите в «клатче»:

  1. «Лейкерс» (Процент попаданий соперника с игры в решающие моменты: 35,1%);

  2. «Детройт» (35,6%);

  3. «Майами» (36.3% );

  4. «Индиана» (37.5% );

  5. «Филадельфия» (38%);

  6. «Даллас» (38.2%);

  7. «Миннесота» (39.1%);

  8. «Мемфис» (40.4%);

  9. «Торонто» (41.3%);

  10. «Сан-Антонио» (41.5%).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Stat Defender в соцсети Х
