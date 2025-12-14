«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
«Лейкерс» лидируют в НБА по эффективности защиты в решающих отрезках игр.
Аналитики Stat Defender составили Топ‑10 команд НБА по эффективности обороны в «клатче» (последние пять минут матчей при разнице в счете не более пяти очков). «Лейкерс» заняли в рейтинге 1-е место, «Детройт» – 2-е, а «Майами» замкнул тройку лидеров.
Топ-10 команд НБА по защите в «клатче»:
«Лейкерс» (Процент попаданий соперника с игры в решающие моменты: 35,1%);
«Детройт» (35,6%);
«Майами» (36.3% );
«Индиана» (37.5% );
«Филадельфия» (38%);
«Даллас» (38.2%);
«Миннесота» (39.1%);
«Мемфис» (40.4%);
«Торонто» (41.3%);
«Сан-Антонио» (41.5%).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Stat Defender в соцсети Х
