«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»

«Лейкерс» лидируют в НБА по эффективности защиты в решающих отрезках игр.

Аналитики Stat Defender составили Топ‑10 команд НБА по эффективности обороны в «клатче» (последние пять минут матчей при разнице в счете не более пяти очков). «Лейкерс » заняли в рейтинге 1-е место, «Детройт» – 2-е, а «Майами » замкнул тройку лидеров.

Топ-10 команд НБА по защите в «клатче»: