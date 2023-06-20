Джей Джей Редик: «Крису Полу больше подходят «Лейкерс», а не «Клипперс»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что его бывшему одноклубнику опытному разыгрывающему Крису Полу больше подходят «Лейкерс», а не «Клипперс».
«Мне кажется, что «Лейкерс» ему подходят больше. С его уровнем интеллекта он бы великолепно разыгрывал пик-н-ролл с Энтони Дэвисом. На месте Криса я бы рассуждал так: «Где у меня больше шансов побороться за чемпионство?» Мне кажется, что в следующем сезоне больше шансов будет у «Лейкерс», а не у «Клипперс».
Но на месте «Лейкерс» я бы в первую очередь сохранил Руи Хатимуру и Остина Ривза», – сказал Редик.
Ожидается, что Крис Пол не останется в «Вашингтоне», где он оказался в результате обмена Брэдли Била в «Финикс».
Брэдли Бил продавил переход в «Финикс», но попал в команду с полупустым составом. Обмен на Криса Пола – странный для всех
На месте Пелинки, конечно же, сохранение Ривса должно быть первоочередной опцией. Но если удастся помимо молодняка ещё как то вписать и Криса, такой шанс стоит рассматривать и обсуждать влияние Леброна для этого.