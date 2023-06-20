Джей Джей Редик: «Крису Полу больше подходят «Лейкерс», а не «Клипперс»

Теги Клипперс Лейкерс Крис Пол Джей Джей Редик НБА Вашингтон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что его бывшему одноклубнику опытному разыгрывающему Крису Полу больше подходят «Лейкерс», а не «Клипперс».

«Мне кажется, что «Лейкерс» ему подходят больше. С его уровнем интеллекта он бы великолепно разыгрывал пик-н-ролл с Энтони Дэвисом. На месте Криса я бы рассуждал так: «Где у меня больше шансов побороться за чемпионство?» Мне кажется, что в следующем сезоне больше шансов будет у «Лейкерс», а не у «Клипперс».

Но на месте «Лейкерс» я бы в первую очередь сохранил Руи Хатимуру и Остина Ривза», – сказал Редик.

Ожидается, что Крис Пол не останется в «Вашингтоне», где он оказался в результате обмена Брэдли Била в «Финикс».

Брэдли Бил продавил переход в «Финикс», но попал в команду с полупустым составом. Обмен на Криса Пола – странный для всех

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5 комментариев

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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Весь вопрос в том, возможно ли это.
На месте Пелинки, конечно же, сохранение Ривса должно быть первоочередной опцией. Но если удастся помимо молодняка ещё как то вписать и Криса, такой шанс стоит рассматривать и обсуждать влияние Леброна для этого.
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armageddon123456
Ответ Tiemme
Ну да, дом престарелых же в Лейкерс!
Вообще мимо. Можно просто открыть состав ЛАЛ на конец сезона и удивиться "старости" состава
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Tiemme
Ну да, дом престарелых же в Лейкерс!
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TurboMen
Слишком много шума вокруг Ривза, его ценность определяется итоговой ценой, на максималке это будет такой же балласт как и Пул. А на средние деньги(~15 лямов) он уже и сам может не согласиться.
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