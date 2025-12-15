Центровой «Аталнты» Кристапс Порзингис выбыл на две недели из-за болезни.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, центровой «Атланты» Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни. В ближайшее время игрок пройдет дополнительное обследование. При этом клуб и сам баскетболист делают акцент на том, чтобы сохранить его форму на весь сезон.

За последнее время Порзингис уже пропустил 7 из 8 матчей команды. В текущем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 13 играх, набирая в среднем 19,2 очка, 5,6 подбора и 3,1 передачи за 26 минут игрового времени.

