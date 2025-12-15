4

Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни

Центровой «Аталнты» Кристапс Порзингис выбыл на две недели из-за болезни.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, центровой «Атланты» Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни. В ближайшее время игрок пройдет дополнительное обследование. При этом клуб и сам баскетболист делают акцент на том, чтобы сохранить его форму на весь сезон.

За последнее время Порзингис уже пропустил 7 из 8 матчей команды. В текущем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 13 играх, набирая в среднем 19,2 очка, 5,6 подбора и 3,1 передачи за 26 минут игрового времени.

Кристапс Порзингис развеял слухи о возвращении синдрома постуральной ортостатической тахикардии: «Просто плохо себя чувствовал»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoАтланта
Шэмс Чарания
травмы
logoКристапс Порзингис
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
13 декабря, 20:30
Рич Пол о потенциальном обмене Янниса: «На месте «Милуоки» я бы позвонил «Атланте» и сказал, что мне нужен Джейлен Джонсон»
10 декабря, 19:08
Кристапс Порзингис развеял слухи о возвращении синдрома постуральной ортостатической тахикардии: «Просто плохо себя чувствовал»
6 декабря, 12:36
Главные новости
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
2 минуты назад
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
18 минут назад
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
45 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14