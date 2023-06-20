В руководстве «Нового Орлеана» обеспокоены недавними событиями вокруг звездного форварда .

Уильямсон попал в скандальную историю, когда сразу две девушки обвинили его в изменах.

«Высокопоставленные члены организации были встревожены недавними событиями вокруг Уильямсона за пределами площадки. Организация недавно уволила помощника тренера Терезу Уизерспун, члена Зала славы, которая играла важную роль в развитии нескольких молодых игроков команды, включая Уильямсона. Те, кто читает между строк, могут предположить, что увольнение Уизерспун было связано с проблемами Уильямсона», – написал обозреватель SNY Йен Бегли.

Ходят слухи, что «Пеликанс» в ближайшее время обменяют форварда.

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