В «Новом Орлеане» обеспокоены недавними событиями вокруг Зайона Уильямсона
В руководстве «Нового Орлеана» обеспокоены недавними событиями вокруг звездного форварда Зайона Уильямсона.
Уильямсон попал в скандальную историю, когда сразу две девушки обвинили его в изменах.
«Высокопоставленные члены организации были встревожены недавними событиями вокруг Уильямсона за пределами площадки. Организация недавно уволила помощника тренера Терезу Уизерспун, члена Зала славы, которая играла важную роль в развитии нескольких молодых игроков команды, включая Уильямсона. Те, кто читает между строк, могут предположить, что увольнение Уизерспун было связано с проблемами Уильямсона», – написал обозреватель SNY Йен Бегли.
Ходят слухи, что «Пеликанс» в ближайшее время обменяют форварда.
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