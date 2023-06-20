В «Новом Орлеане» обеспокоены недавними событиями вокруг Зайона Уильямсона

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Тереза Уизерспун Баскетбол

В руководстве «Нового Орлеана» обеспокоены недавними событиями вокруг звездного форварда Зайона Уильямсона.

Уильямсон попал в скандальную историю, когда сразу две девушки обвинили его в изменах.

«Высокопоставленные члены организации были встревожены недавними событиями вокруг Уильямсона за пределами площадки. Организация недавно уволила помощника тренера Терезу Уизерспун, члена Зала славы, которая играла важную роль в развитии нескольких молодых игроков команды, включая Уильямсона. Те, кто читает между строк, могут предположить, что увольнение Уизерспун было связано с проблемами Уильямсона», – написал обозреватель SNY Йен Бегли.

Ходят слухи, что «Пеликанс» в ближайшее время обменяют форварда.

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6 комментариев

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Алексей Целищев
Члены организации были встревожены, тем что творится с членом Уильямсона за пределами площадки.
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quznez
Тереза мужиковатая 57-летняя бабка. пухляш и на неё залез?
или между строк что-то другое?
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Александр Спирин
Ответ quznez
Тереза мужиковатая 57-летняя бабка. пухляш и на неё залез? или между строк что-то другое?
Между строк, что она не доработала в плане развития Зайона. Оказалось, что он тренировался на стороне.
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Archer_Great
Зайона надо в Калифорнию отправлять, желательно в ЛАЛ/ЛАК, чтобы был поближе к знаменитой Санта-Барбаре. Тогда пазл сойдется)
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Александр Спирин
*В «Новом Орлеане» обеспокоены недавними соитиями вокруг Зайона Уильямсона
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Александр Спирин
Ответ Алексей Целищев
Члены организации были встревожены, тем что творится с членом Уильямсона за пределами площадки.
*с членом команды за пределами площадки
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