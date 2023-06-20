Девин Букер будет чаще других владеть мячом в «Санз» после обмена Била

Звездный защитник «Финикса» часто будет брать на себя обязанности разыгрывающего в обновленной команде.

Ожидается, что Букер будет чаще других владеть мячом в «Санз» после приобретения клубом .

В обмене Била задействован основной разыгрывающий « » .

В сезоне-18/19 Букер отдавал 6,8 передачи в среднем за игру.

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