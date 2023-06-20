Шэмс Чарания: «Финикс» должен был получить множество звонков по Деандре Эйтону»

Теги возможные переходы Финикс НБА Брэдли Бил Шэмс Чарания Деандре Эйтон Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания призвал следить за ситуацией с центровым «Финикса» Деандре Эйтона.

Журналист считает, что «Санз» после приобретения Брэдли Била могут обменять Эйтона с его контрактом на 32,4 миллиона долларов за сезон-23/24.

«Посмотрим, останется ли он в команде. «Финикс» должен был получить множество звонков по Деандре Эйтону после обмена Била.

Различные клубы сейчас пытаются понять, стал ли Деандре более доступной целью. Интересно, в какой команде он начнет следующий сезон», – заявил Чарания.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

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