Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания призвал следить за ситуацией с центровым « » .

Журналист считает, что «Санз» после приобретения Брэдли Била могут обменять Эйтона с его контрактом на 32,4 миллиона долларов за сезон-23/24.

«Посмотрим, останется ли он в команде. «Финикс» должен был получить множество звонков по Деандре Эйтону после обмена Била.

Различные клубы сейчас пытаются понять, стал ли Деандре более доступной целью. Интересно, в какой команде он начнет следующий сезон», – заявил Чарания.

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