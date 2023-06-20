Фрэнк Вогель до обмена говорил Крису Полу, что рассчитывает на него в «Финиксе»

«Финикс» обменяет разыгрывающего в крупной сделке с участием Брэдли Била.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, новый главный тренер «Санз» был готов к работе с Полом.

Вогель во время беседы с Полом выразил желание тренировать его в следующем сезоне. По словам самого игрока, генеральный менеджер также дал ему понять, что не настроен на обмен.

За трейдом 38-летнего игрока, скорее всего, стоят владелец «Финикса» Мэтью Ишбия и его советник .

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