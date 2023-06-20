Фрэнк Вогель до обмена говорил Крису Полу, что рассчитывает на него в «Финиксе»

Теги Айзейя Томас Крис Пол Финикс Джеймс Джонс НБА Фрэнк Вогель Мэтью Ишбия Баскетбол

«Финикс» обменяет разыгрывающего Криса Пола в крупной сделке с участием Брэдли Била. 

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, новый главный тренер «Санз» Фрэнк Вогель был готов к работе с Полом. 

Вогель во время беседы с Полом выразил желание тренировать его в следующем сезоне. По словам самого игрока, генеральный менеджер Джеймс Джонс также дал ему понять, что не настроен на обмен.

За трейдом 38-летнего игрока, скорее всего, стоят владелец «Финикса» Мэтью Ишбия и его советник Айзейя Томас.

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3 комментария

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Vers
Сплавили ненавистного Сарвера, получили Айзею Томаса. бедный Финикс проклят
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гилберт
Томас там конечно насоветует. Туши свет короче.
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frenemy
Чет не пойму для чего разводят эту тему о предательстве, если ему неделю назад дали понять, что текущий контракт он в Финиксе не отыгрыает?
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