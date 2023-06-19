«Портленд» пытается обменять 23-й пик

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» ищет различные пути усиления состава, чтобы оставить разыгрывающего Дэмиана Лилларда в команде.

По информации обозревателя «Майами» Бэрри Джексона, «Блэйзерс» пытаются не только найти применение 3-му пику, но также торгуют 23-м выбором предстоящего драфта.

«Хит» интересуются Лиллардом, разыгрывающий не запрашивал обмен из команды.

Драфт НБА состоится в этот четверг.

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2 комментария

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serginn
"Не, ну а чо, Йокича 41 выбрали, а мы вам аж 23й предлагаем!"
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Forza
Во будет смешно, если они обменяют Зайона на Скута, а Лиллард обмен попросит.

И останутся они с максималкой Зайона, который скоро уже по правилам в тяжёлом весе ЮФС выступать не сможет и без будущего.

По моему, либо у них есть договоренность с Лиллардом, что он не будет запрашивать обмен, либоменеджент какую то хеработу исполняют
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