«Портленд» пытается обменять 23-й пик
«Портленд» ищет различные пути усиления состава, чтобы оставить разыгрывающего Дэмиана Лилларда в команде.
По информации обозревателя «Майами» Бэрри Джексона, «Блэйзерс» пытаются не только найти применение 3-му пику, но также торгуют 23-м выбором предстоящего драфта.
«Хит» интересуются Лиллардом, разыгрывающий не запрашивал обмен из команды.
Драфт НБА состоится в этот четверг.
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И останутся они с максималкой Зайона, который скоро уже по правилам в тяжёлом весе ЮФС выступать не сможет и без будущего.
По моему, либо у них есть договоренность с Лиллардом, что он не будет запрашивать обмен, либоменеджент какую то хеработу исполняют