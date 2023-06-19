«Портленд» пытается обменять 23-й пик

« » ищет различные пути усиления состава, чтобы оставить разыгрывающего в команде.

По информации обозревателя «Майами» Бэрри Джексона, «Блэйзерс» пытаются не только найти применение 3-му пику, но также торгуют 23-м выбором предстоящего драфта.

«Хит» интересуются Лиллардом, разыгрывающий не запрашивал обмен из команды.

Драфт НБА состоится в этот четверг.

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