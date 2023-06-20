Андрей Ватутин: «Последние годы у Михайловского вышли не слишком впечатляющими. Но талант остается при нем»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание защитника Никиты Михайловского.

«Последние годы у Михайловского в баскетбольном плане вышли не слишком впечатляющими. Но талант, безусловно, остается при нем.

Для Никиты это отличная возможность дать новый шанс своей карьере, а ЦСКА в свою очередь рассчитывает на его желание доказать, что он может быть полезным на этом уровне. Надеемся, что траектория наших ожиданий и его ежедневная работа сойдутся в одной точке, и мы достигнем командного успеха», - сказал Ватутин.

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