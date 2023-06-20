Андрей Ватутин: «Последние годы у Михайловского вышли не слишком впечатляющими. Но талант остается при нем»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Никита Михайловский Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание защитника Никиты Михайловского.

«Последние годы у Михайловского в баскетбольном плане вышли не слишком впечатляющими. Но талант, безусловно, остается при нем.

Для Никиты это отличная возможность дать новый шанс своей карьере, а ЦСКА в свою очередь рассчитывает на его желание доказать, что он может быть полезным на этом уровне. Надеемся, что траектория наших ожиданий и его ежедневная работа сойдутся в одной точке, и мы достигнем командного успеха», - сказал Ватутин.

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