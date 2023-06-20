Эмил Райкович: «Михайловскому нужно много работать и показывать всем, что он не просто талант»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал подписание Никиты Михайловского.

«Никита – молодой талантливый игрок, которому нужно много работать и показывать всем, что он не просто талант, что он готов работать в составе серьезной системы. Надеюсь, он будет скромным, голодным и готовым показать все это с первого дня тренировок, чтобы заработать майку ЦСКА.

Мы будем верить в него и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Никите достичь наших общих целей», – заявил Райкович.

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