Никита Михайловский: «Для меня будет большой честью выступать за ЦСКА»

Новобранец ЦСКА Никита Михайловский поделился ожиданиями от выступления за команду.

«Для меня будет большой честью выступать за такой клуб как ЦСКА, это будет новый вызов и опыт в моей карьере. Рад оказаться именно в армейском клубе, учиться и работать с профессионалами своего дела.

Вместе постараемся радовать болельщиков победами и красивой игрой. ЦСКА всегда будет первым!» – заявил Михайловский.

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