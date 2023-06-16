Андрей Ватутин: «Антонов, Астапкович и Ухов пошли клубу навстречу в финансовых вопросах в трудный период»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контрактов форвардов и , а также защитника .

«Благодарен всем парням за то, что пошли клубу навстречу в финансовых вопросах в трудный период. От каждого услышал, что для них приоритетом является выступление за ЦСКА, а не возможность сиюминутной выгоды.

Клубный патриотизм в наше время явление достаточно редкое, мы рады иметь в составе таких игроков и еще больше рады оставить их в команде на более длительный срок», – заявил Ватутин.

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