Андрей Ватутин: «Антонов, Астапкович и Ухов пошли клубу навстречу в финансовых вопросах в трудный период»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контрактов форвардов Семена Антонова и Антона Астапковича, а также защитника Ивана Ухова.
«Благодарен всем парням за то, что пошли клубу навстречу в финансовых вопросах в трудный период. От каждого услышал, что для них приоритетом является выступление за ЦСКА, а не возможность сиюминутной выгоды.
Клубный патриотизм в наше время явление достаточно редкое, мы рады иметь в составе таких игроков и еще больше рады оставить их в команде на более длительный срок», – заявил Ватутин.
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