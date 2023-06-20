«Панатинаикос» объявил о назначении Эргина Атамана на должность главного тренера

« » официально объявил о назначении на должность главного тренера.

Стороны заключили соглашение на 2 сезона.

Атаман с 2017 года возглавлял « ». В 2021 и 2022 годах клуб становился победителем .

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