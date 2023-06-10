Эрдем Джан станет новым главным тренером «Анадолу Эфеса»

42-летний Эрдем Джан заменит на посту главного тренера « », сообщает Eurohoops.

С лучшим тренером прошедшего сезона Еврокубка будет подписан контракт на два года. Джан провел сезон в « ».

Действующий MVP чемпионата Турции форвард и защитник Эркан Йылмаз перейдут из «Тюрк Телекома» в «Анадолу Эфес» вслед за тренером.

57-летний Атаман по окончании сезона возглавит греческий «Панатинаикос».

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека