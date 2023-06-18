Эргин Атаман о целях «Панатинаикоса»: «Финал четырех» и чемпионство Евролиги»

Новый главный тренер « » рассказал о задачах греческой команды на следующий сезон.

«В настоящее время президент и генеральный менеджер нашего клуба ведут переговоры с очень важными именами. Трансферный рынок для игроков высоко уровня в Европе еще не полностью открыт, но в команде произойдут серьезные изменения. У нас будет команда, нацеленная на «Финал четырех» и чемпионство .

Безусловно, у нас будет очень сильный состав, но я пока не могу называть имена. Через 2-3 недели постепенно начнут формироваться трансферы», – сказал Атаман.

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