Эргин Атаман о целях «Панатинаикоса»: «Финал четырех» и чемпионство Евролиги»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман рассказал о задачах греческой команды на следующий сезон.

«В настоящее время президент и генеральный менеджер нашего клуба ведут переговоры с очень важными именами. Трансферный рынок для игроков высоко уровня в Европе еще не полностью открыт, но в команде произойдут серьезные изменения. У нас будет команда, нацеленная на «Финал четырех» и чемпионство Евролиги.

Безусловно, у нас будет очень сильный состав, но я пока не могу называть имена. Через 2-3 недели постепенно начнут формироваться трансферы», – сказал Атаман.

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3 комментария

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Сергей Орлов
Это очень смешно)
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Arturitto
В итоге Атаман будет плакать,что не подписали обещанных ему игроков и поэтому Пао так и остался надцатым в Евролиге.
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dmitriy
У них вроде с финансами проблемы, думаю Атаман и будет самым важным именем......
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