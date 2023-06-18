Эргин Атаман об уходе из «Эфеса»: «Может быть, однажды мы встретимся вновь»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес чемпионат Турции Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» эмоционально попрощался с командой после победы в чемпионате Турции над «Каршиякой» (3-0).

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«Мне нелегко. После всех этих лет прошедший сезон в «Анадолу Эфесе» я отработал не как профессионал, а как любитель. Необходимы были перемены.

Мы приняли решение об этом вместе с президентом клуба. Думаю, это пойдет на пользу обеим сторонам. Мы расходимся, но, может быть, однажды встретимся вновь. Может, даже с трофеем. В Турции у нас есть миссия с национальной командой. Это будет олимпийский отборочный турнир. Я здесь, мы все вместе.

Спасибо всем нашим болельщикам, которые поддерживают меня и поддерживают нас. Это был очень хороший прощальный матч», – сказал Атаман.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Спасибо, не надо.
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