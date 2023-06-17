Эргин Атаман: «Буду счастлив, если меня можно будет назвать легендой «Анадолу Эфеса»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» после победы над «Каршиякой» в финальной серии чемпионата Турции (3-0) попрощался с турецким клубом и извинился за то, что не завоевал третий подряд титул чемпиона .

«Извините за Евролигу. У нас была мечта, мы решили сделать то, что никто не смог, но мы потерпели неудачу, мы не смогли выйти в плей-офф. Если бы мы вышли в плей-офф, там многое могло произойти, но этого не произошло. Мне очень жаль. Я буду счастлив, если в будущем меня можно будет назвать легендой « ».

Всю свою жизнь мне бросали вызов. «Панатинаикос» тоже является новым вызовом для меня. Я постараюсь наилучшим образом представить свою страну в Греции. «Анадолу Эфес» — мой дом в баскетболе, и я желаю ему успехов в предстоящем сезоне. Мы написали отличную историю за 5 лет», – сказал Атаман.

В следующем сезоне турецкий специалист будет руководить греческим « ».

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