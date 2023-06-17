Эргин Атаман: «Буду счастлив, если меня можно будет назвать легендой «Анадолу Эфеса»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос чемпионат Турции Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над «Каршиякой» в финальной серии чемпионата Турции (3-0) попрощался с турецким клубом и извинился за то, что не завоевал третий подряд титул чемпиона Евролиги.

«Извините за Евролигу. У нас была мечта, мы решили сделать то, что никто не смог, но мы потерпели неудачу, мы не смогли выйти в плей-офф. Если бы мы вышли в плей-офф, там многое могло произойти, но этого не произошло. Мне очень жаль. Я буду счастлив, если в будущем меня можно будет назвать легендой «Анадолу Эфеса».

Всю свою жизнь мне бросали вызов. «Панатинаикос» тоже является новым вызовом для меня. Я постараюсь наилучшим образом представить свою страну в Греции. «Анадолу Эфес» — мой дом в баскетболе, и я желаю ему успехов в предстоящем сезоне. Мы написали отличную историю за 5 лет», – сказал Атаман.

В следующем сезоне турецкий специалист будет руководить греческим «Панатинаикосом».

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