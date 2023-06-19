Андрей Ведищев: «Локо» провел самый успешный сезон в своей истории»

Президент «Локомотива-Кубань» объяснил, почему считает завершившийся сезон самым успешным в истории клуба.

«Потому что мы говорим именно о совокупности клубных достижений. Нашей задачей все последние годы являлось не только успешное выступление первой команды, но и воспитание собственной молодежи и создание для нее оптимальных условий. В сезоне-22/23 эта стратегия принесла плоды. Наши серебряные медали – это отличный результат, и большой вклад в этот успех внесли молодые российские баскетболисты, воспитанники нашей пирамиды.

Но сезон стал успешным не только благодаря выходу в финал лиги и исторической победе над . Достойно выступили фактически все наши резервные команды. « ив-Кубань-2-СШОР» выиграл Единую молодежную лигу. Юниорские и юношеские коллективы клубной системы брали награды в разных возрастных категориях первенства России. Клуб делегировал в сборную страны целый ряд игроков. В ее новом созыве среди 20 кандидатов – ровно четверть ребят из «Локо». А могло быть еще больше, но еще трое ребят по медицинским показателям сбор пропускали.

Ну и реализовалась моя давняя мечта – открыт крупнейший в России баскетбольный молодежный тренировочный центр. Так что – этот сезон по праву можно назвать самым успешным и историческим», – сказал Ведищев.

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