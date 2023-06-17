Алексей Саврасенко о продлении Антонова, Астапковича и Ухова: «На российском рынке не так много игроков такого уровня»

Теги ЦСКА Алексей Саврасенко Семен Антонов Единая лига ВТБ Антон Астапкович Иван Ухов Эмил Райкович Баскетбол

Бывший игрок ЦСКА Алексей Саврасенко прокомментировал новость о продлении контрактов между армейским клубом и российскими игроками Семеном Антоновым, Иваном Уховым и Антоном Астапковичем.

Саврасенко также поделился мнением о перспективах главного тренера Эмила Райковича.

«Безусловно, продление контрактов с Антоновым, Уховым, Астапковичем – хороший момент, поскольку на российском рынке не так много игроков такого уровня. И, естественно, ЦСКА всегда думает о том, чтобы сохранить сильнейших российских баскетболистов у себя в клубе.

В целом же думаю, что красно‑синие будут точечно делать селекцию, и в следующем году результат уже будет совсем другой. То есть, допустим, если Милутинов сейчас ушел из ЦСКА, то на его место возьмут игрока такого же уровня.

Тренер Райкович? Как правило, когда клуб подписывает соглашение с новым главным тренером, его берут на три года, и дают ему за это время сформировать костяк команды. Опять же, думаю, ЦСКА точечно проведет селекцию, и уже команда будет готова.

Контракт с Райковичем до окончания следующего сезона? Если в 2024 году команда под его руководством покажет успешный результат, то думаю, что с ним обязательно продлят контракт», - считает Саврасенко.

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