Адриатическая лига вынесла дисциплинарные меры после беспорядков в 3-м матче «Црвена Звезда» – «Партизан»

Теги происшествия Партизан Црвена Звезда MTS болельщики штрафы Адриатическая лига Джеймс Наннэлли Ям Мадар Баскетбол

Адриатическая лига вынесла дисциплинарные меры после беспорядков в третьем матче финальной серии «Црвена Звезда» – «Партизан».

«Црвена Звезда» подверглась следующим санкциям:

– Штраф в размере 25 000 евро

– Закрытие определенных секций трибун на предстоящую домашнюю игру.

Третья встреча стартовала с задержкой почти на полчаса из-за того, что во время разминки «Партизана» на площадку были брошены предметы.

Кроме того, игроки «Партизана» Ям Мадар и Джеймс Наннэлли были оштрафованы на 2 000 евро каждый.

Мадар показал болельщикам «Звезды» средний палец, а Наннэлли ввязался в конфронтацию со зрителем во время разминки.

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