Адриатическая лига вынесла дисциплинарные меры после беспорядков в 3-м матче «Црвена Звезда» – «Партизан»
Адриатическая лига вынесла дисциплинарные меры после беспорядков в третьем матче финальной серии «Црвена Звезда» – «Партизан».
«Црвена Звезда» подверглась следующим санкциям:
– Штраф в размере 25 000 евро
– Закрытие определенных секций трибун на предстоящую домашнюю игру.
Третья встреча стартовала с задержкой почти на полчаса из-за того, что во время разминки «Партизана» на площадку были брошены предметы.
Кроме того, игроки «Партизана» Ям Мадар и Джеймс Наннэлли были оштрафованы на 2 000 евро каждый.
Мадар показал болельщикам «Звезды» средний палец, а Наннэлли ввязался в конфронтацию со зрителем во время разминки.
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