Адриатическая лига отстранила Матиаса Лессора на 3 матча

Теги дисквалификации Партизан Црвена Звезда MTS штрафы Адриатическая лига Матиас Лессор Филип Петрушев Баскетбол

Адриатическая лига вынесла дисциплинарное решение в отношении тяжелого форварда «Партизана» Матиаса Лессора.

Лессор отстранен на 3 матча и выплатит штраф в размере 10 тысяч евро.

Лессор напал на игрока «Црвены Звезды» Филипа Петрушева во время белградского дерби в понедельник в рамках Адриатической лиги.

Инцидент случился сразу после финальной сирены. Француз дважды толкнул бигмена «Црвены Звезды», после чего игрокам и тренерам обеих команд пришлось держать его, чтобы предотвратить драку.

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