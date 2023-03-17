Адриатическая лига отстранила Матиаса Лессора на 3 матча

Адриатическая лига вынесла дисциплинарное решение в отношении тяжелого форварда « » .

Лессор отстранен на 3 матча и выплатит штраф в размере 10 тысяч евро.

Лессор напал на игрока «Црвены Звезды» во время белградского дерби в понедельник в рамках лиги.

Инцидент случился сразу после финальной сирены. Француз дважды толкнул бигмена « », после чего игрокам и тренерам обеих команд пришлось держать его, чтобы предотвратить драку.

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