«Црвена Звезда» грозит отказаться от участия в финале Адриатической лиги из-за наложения на матчи сербской лиги

«Црвена Звезда» грозит отказаться от участия в финале Адриатической лиги из-за совпадения с графиком решающей серии сербской лиги.

Полуфинальная серия чемпионата Сербии между «Мегой» и ФМП будет сыграна с 4 по 9 июня, а финальная серия должна начаться 10 или 12 числа и завершиться к 16 или 18 июня. Адриатическая лига также опубликовала расписание финальной серии, которое совпадает с расписанием сербской Суперлиги.

«Црвена Звезда» будет защищать свой титул в лиге против победителя пары « » – « » в серии, которая будет проходить с 12 по 17 или даже 22 июня (если потребуется 5 игр).

« » еще в мае заявила, что рассчитывает на то, что Адриатическая лига дождется окончания национального чемпионата Сербии при составлении графика финала. Однако этого не произошло.

«Звезда» намекнула на то, что может отказаться от финала Адриатической лиги.

«Црвена Звезда» информирует общественность после позорного объявления Адриатической лиги: клуб не будет играть в финале, начало которого запланировано на 12 июня. Клуб остается при заявленном ранее решении: мы не будем играть, пока не закончится финал национального чемпионата», – говорится в новом объявлении.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича