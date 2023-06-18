Адриатическая лига. Финал. «Црвена Звезда» примет «Партизан» в 3-м матче

Теги результаты Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Баскетбол

В воскресенье, 19 июня, в третьем матче финальной серия плей-офф Адриатической лиги «Партизан» в гостях постарается закрыть серию с «Црвеной Звездой».

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

Црвена Звезда MTS – Партизан
Дата проведения
18 июня, 21.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

«Партизан» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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