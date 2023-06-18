Адриатическая лига. Финал. «Црвена Звезда» примет «Партизан» в 3-м матче
В воскресенье, 19 июня, в третьем матче финальной серия плей-офф Адриатической лиги «Партизан» в гостях постарается закрыть серию с «Црвеной Звездой».
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 18 июня, 21.30, «Александар Николич Холл»
«Партизан» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете
Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷♂️
Йокич взял титул! Он идеал европейского экспорта: меняет НБА сам, а не меняется ради нее
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