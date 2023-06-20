Монти Уильямс не хотел видеть Джея Краудера в «Финиксе» и считал, что с ним сложно работать

По информации обозревателя Джона Гамбадоро, проблемы форварда в «Финиксе» во время сезона-22/23 связаны с мнением экс-главного тренера команды .

Краудер был отлучен от коллектива и в итоге отправлен в «Милуоки».

«Ситуация с Краудером была полностью на Монти. Он говорил, что с Джеем слишком сложно взаимодействовать и работать. Монти не хотел видеть его в команде. Дело не в организации. Монти не хотел видеть Краудера. Равно как и . Он хотел, чтобы они обменяли его в «Индиану» на Майлза Тернера. Ему не нравилось тренировать Эйтона», – информирует Гамбадоро.

Краудер отреагировал постом в соцсетях, которые позже был удален.

«Ох, тренер, ты серьезно? Вот как ты думал🤦🏾‍♂️», – написал Краудер.

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