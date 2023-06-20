Монти Уильямс не хотел видеть Джея Краудера в «Финиксе» и считал, что с ним сложно работать

Теги Финикс НБА Монти Уильямс Джей Краудер Деандре Эйтон Баскетбол

По информации обозревателя Джона Гамбадоро, проблемы форварда Джея Краудера в «Финиксе» во время сезона-22/23 связаны с мнением экс-главного тренера команды Монти Уильямса.

Краудер был отлучен от коллектива и в итоге отправлен в «Милуоки».

«Ситуация с Краудером была полностью на Монти. Он говорил, что с Джеем слишком сложно взаимодействовать и работать. Монти не хотел видеть его в команде. Дело не в организации. Монти не хотел видеть Краудера. Равно как и Деандре Эйтона. Он хотел, чтобы они обменяли его в «Индиану» на Майлза Тернера. Ему не нравилось тренировать Эйтона», – информирует Гамбадоро.

Краудер отреагировал постом в соцсетях, которые позже был удален.

«Ох, тренер, ты серьезно? Вот как ты думал🤦🏾‍♂️», – написал Краудер.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Партан
Два якоря,Монти-молодец
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ Влад Партан
Два якоря,Монти-молодец
Это в первую очередь задача тренера найти игрокам место и время, Эйтон не плохой игрок, но финал 2021 , потом Даллас - это чисто вина Монти, особенно тактически
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий