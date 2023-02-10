Деандре Эйтон – об обмене с «Бруклином»: «Ушедшие от нас ребята были частью семьи»

Центровой « » прокомментировал крупный обмен с « », в результате которого в команду переходит звездный .

«Санз» помимо пиков расстались с , Кэмом Джонсоном и Джеем Краудером.

«Не скажу, что это было эмоционально, но все знают, что случилось перед дедлайном. Конечно, это бизнес, но в то же время ушедшие от нас ребята были частью семьи, так что это немного бьет по вам. Некоторые вещи важнее баскетбола», – заявил Эйтон.

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