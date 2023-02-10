Деандре Эйтон – об обмене с «Бруклином»: «Ушедшие от нас ребята были частью семьи»
Центровой «Финикса» Деандре Эйтон прокомментировал крупный обмен с «Бруклином», в результате которого в команду переходит звездный Кевин Дюрэнт.
«Санз» помимо пиков расстались с Микэлом Бриджесом, Кэмом Джонсоном и Джеем Краудером.
«Не скажу, что это было эмоционально, но все знают, что случилось перед дедлайном. Конечно, это бизнес, но в то же время ушедшие от нас ребята были частью семьи, так что это немного бьет по вам. Некоторые вещи важнее баскетбола», – заявил Эйтон.
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Топовый(для своих лет) разыгрывающий с высоченным IQ. Для меня он лучший в НБА именно по бакетбольному интеллекту.
Один из лучших SG-скореров на своей позиции и уже с опытом ПО. КД( тут и так ясно) и хоть не всем понятный, но все же отличный центр- Эйтон.
Все четверо на разных позициях.
Смотрится, очень круто.
Да и Крис Пол заслуживает гайку. Как никто другой.