Монти Уильямс: «Деандре Эйтон показал пример и задал правильное настроение»

Главный тренер « » после победы в четвертом матче с « » (129:124, 2-2) отдал должное центровому .

Эйтон во время первого владения «Санз» в атаке собрал три подряд подбора на чужом щите, после чего набрал 2 очка.

«Деандре Эйтон показал пример и задал правильное настроение», – заявил Уильямс.

Эйтон завершил предыдущий матч с 4 очками и 9 подборами, его посадили на скамейку в четвертой четверти.

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