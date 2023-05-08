Монти Уильямс: «Деандре Эйтон показал пример и задал правильное настроение»
Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после победы в четвертом матче с «Денвером» (129:124, 2-2) отдал должное центровому Деандре Эйтону.
Эйтон во время первого владения «Санз» в атаке собрал три подряд подбора на чужом щите, после чего Девин Букер набрал 2 очка.
«Деандре Эйтон показал пример и задал правильное настроение», – заявил Уильямс.
Эйтон завершил предыдущий матч с 4 очками и 9 подборами, его посадили на скамейку в четвертой четверти.
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Ну ладно, хоть прыгает за мячами и то хлеб, действительно.