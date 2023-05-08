Монти Уильямс: «Деандре Эйтон показал пример и задал правильное настроение»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Монти Уильямс Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после победы в четвертом матче с «Денвером» (129:124, 2-2) отдал должное центровому Деандре Эйтону.

Эйтон во время первого владения «Санз» в атаке собрал три подряд подбора на чужом щите, после чего Девин Букер набрал 2 очка.

«Деандре Эйтон показал пример и задал правильное настроение», – заявил Уильямс.

Эйтон завершил предыдущий матч с 4 очками и 9 подборами, его посадили на скамейку в четвертой четверти.

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3 комментария

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Roman Boroveev
Ну да, его опонент 50 и трипл набрал)
Ну ладно, хоть прыгает за мячами и то хлеб, действительно.
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jokerino
Ответ Roman Boroveev
Ну да, его опонент 50 и трипл набрал) Ну ладно, хоть прыгает за мячами и то хлеб, действительно.
Триплдабла не было в этой игре, но Эйтон еще то полено, конечно же, особенно в сравнении с Йокичем и против Йокича!))
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