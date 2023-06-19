Окружение Джа Морэнта считает, что НБА и СМИ «пытаются до них добраться»

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Окружение разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта обеспокоено текущим положением вещей.

НБА официально дисквалифицировала Моранта на 25 матчей за повторный инцидент с оружием в соцсетях. Кроме того, звезде «Гризлис» был поставлен ряд условий, которые он должен выполнить, прежде чем ему снова разрешат играть.

«Я косвенно слышал, что у людей, близких к Джа, возможно, людей, ранее близких к Морэнту, есть ощущение, что НБА пытается до них добраться. Что СМИ пытаются до них добраться», – сказал инсайдер ESPN Тим Макмэн в эфире подкаста.

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11 комментариев

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rabindradat
и только санитары не могут до них добраться
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Локоть Артеста
Мешают пацанам идти к успеху в thug life. Избавляться надо от такого окружения пока дело не дошло до криминала. Потом отмазки Морэнта про "я больше не буду" и "игрушечный пистолет" не прокатят.
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Tolball
А значит нужно еще больше вооружаться!
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Свежий
То есть НБА хочет до них добраться, чтобы что? Поиграться их пистолетиком? 🔫
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jqzn88xn6n
Это мой район, я должен защищать его. Охладите пыл. Здесь настоящие гэнгста
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jqzn88xn6n
Ощущение что перевод из ГТА СА
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Антон Никитин
Окружение Моранта приняло решение стрелять на поражение во всех, кто пытается до них добраться
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salogiannis
Официальный заместитель главаря банды Джа Моранта считает, что НБА ищет любой надуманный повод, чтобы выставить Моранта мелкоуголовным элементом
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betwriver
Странно конечно, что "окружение Моранта" вообще является объектом упоминания в СМИ и инет-ресурсах. Типа это отдельная единица хейта. Это может повысить их значимость в собственных глазах. И, наоборот, уменьшает Моранта до зависимого-от-своего-окружения несмышленыша. Куда смотрит Nike?
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Антон
Потрачено
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