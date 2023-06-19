Окружение Джа Морэнта считает, что НБА и СМИ «пытаются до них добраться»

Окружение разыгрывающего « » обеспокоено текущим положением вещей.

НБА официально дисквалифицировала Моранта на 25 матчей за повторный инцидент с оружием в соцсетях. Кроме того, звезде «Гризлис» был поставлен ряд условий, которые он должен выполнить, прежде чем ему снова разрешат играть.

«Я косвенно слышал, что у людей, близких к Джа, возможно, людей, ранее близких к Морэнту, есть ощущение, что НБА пытается до них добраться. Что СМИ пытаются до них добраться», – сказал инсайдер ESPN Тим Макмэн в эфире подкаста.

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