Журналист The Athletic Сэм Эмик об отстранении Морэнта: «Сильверу хорошо известно, как непропорционально сильно огнестрельное оружие влияет на чернокожее сообщество»

Журналист The Athletic Сэм Эмик рассказал о своем видении причин 25-матчевой дисквалификации разыгрывающего « » .

«Детали того, что произошло на самом деле, имели такое большое значение, потому что, по мнению , последствия двух инцидентов были крайне негативны и потенциально разрушительны с точки зрения влияния на миллионы молодых фанатов, которые следят за Джа.

Здесь имела место более широкая картина: хорошо известно, что насилие с применением огнестрельного оружия непропорционально сильно негативно влияет на чернокожее сообщество, и с его точки зрения было ясно, что лига обязана публично заявить о последствиях привычек Морэнта [по демонстрации оружия] в социальных сетях. Даже если Морант не был обвинен властями», – пишет Эмик.

НБА официально дисквалифицировала Моранта на 25 матчей за повторный инцидент с оружием в соцсетях. Кроме того, звезде «Гризлис» был поставлен ряд условий, которые он должен выполнить, прежде чем ему снова разрешат играть.

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