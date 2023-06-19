Дрэймонд Грин: «Проводя много времени с детьми, я много узнал о себе самом»

Форвард « » дал интервью Andscape и рассказал о важности детей в его жизни.

– У меня нет никаких увлечений на самом деле. Я провожу много времени со своей семьей и детьми. Знаете, чему я научился, общаясь со своими детьми? Ты понимаешь: «О, черт, я действительно это делаю. Мне нужно делать это по-другому, потому что они все понимают». И поэтому, проводя много времени с детьми, я много узнал о себе самом.

– Как много времени вы проводите со своими детьми во время сезона?

– Как можно больше. Я часто везу детей в школу. Хочется получить эти 30 лишних минут с ними на мосту Бэй-Бридж. Начинаешь ценить эти моменты. Поэтому я стараюсь совершать как можно больше таких поездок. Когда прихожу, занимаюсь с ними. Провожу время только с ними. Потому что, самое главное, дети в этом нуждаются.

– Вы сказали, что многое узнали о себе благодаря своим детям. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

– Мой характер. Как я реагирую на вещи. Что меня беспокоит. Как с этим справиться. Как преодолевать трудности, потому что в итоге вы видите, как дети что-то делают, и говорите: «Йо, лучше сделай вот так, вот так, вот так, вот так». А на самом деле вы учите их тому, как преодолевать трудности.

Нам всем нужно продолжать становиться лучше и работать над преодолением подобных ситуаций. Так что для меня ежедневные трудности семейного быта стали действительно важной вещью, которой меня научили мои дети и моя жена. Это здорово, – сказал Грин.

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