Дрэймонд Грин о словах Таунса: «Все сразу меняют баскетбол в подкасте Беверли?»

Теги Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на заявление центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

Таунс стал гостем подкаста защитника «Чикаго» Патрика Беверли The Pat Bev Podcast.

«Когда моя карьера подойдет к концу, люди скажут, что я изменил баскетбол», – сказал центровой.

Дрэймонд Грин отреагировал: «Йоу, @patbev21, когда люди приходят на твое шоу, они сразу меняют баскетбол!!!? 🤯🤯🤯 Я тоже так хочу».

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1 комментарий

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Lumex
Дреймонд, так ты сам гостей не баснями корми, а по-русской традиции сначала рюмочку поднести, как Беверли наверное и делает. Тогда и твои гости и баскетбол менять начнут, и море по колено им станет.
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