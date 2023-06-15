Дрэймонд Грин о словах Таунса: «Все сразу меняют баскетбол в подкасте Беверли?»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на заявление центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

Таунс стал гостем подкаста защитника «Чикаго» Патрика Беверли The Pat Bev Podcast.

«Когда моя карьера подойдет к концу, люди скажут, что я изменил баскетбол», – сказал центровой.

Дрэймонд Грин отреагировал: «Йоу, @patbev21, когда люди приходят на твое шоу, они сразу меняют баскетбол!!!? 🤯🤯🤯 Я тоже так хочу».

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