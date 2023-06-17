Дрэймонд Грин, скорее всего, откажется от опции и выйдет на рынок. «Уорриорз» хотят сохранить форварда

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, как ожидается, откажется от опции игрока за 27,6 миллиона долларов на сезон-23/24 и станет свободным агентом этим летом.

«Уорриорз» собираются сделать все возможное, чтобы сохранить Грина.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Марк Спирса.

«Как мне рассказали, «Уорриорз» ожидают, что Дрэймонд откажется от опции. При этом они сделают все от них зависящее, чтобы вернуть его в команду», – заявил Спирс.

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

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9 комментариев

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leon01
дрэймонда надо сохранить.он -это гсв...со всеми тараканами.если бы знать,что пул вернётся к прежним кондициям с его уходом,то может быть....но нет никаких гарантий....и пула надо отдать с умом
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udod
вот Майерс и свалил, не захотел вести жёсткий торг с корешами (а там и Клэй на подходе)
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Xell
Ответ Epicman
Да пусть идёт) найдётся тот дурак, который швырнет в него бОльшими деньгами? Тем самым поставив под угрозу отношения внутри коллектива.
Конечно найдется. Он отличный защитник и опытный ветеран, усилит любую команду под плей офф.
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Vitto
Ответ Xell
Конечно найдется. Он отличный защитник и опытный ветеран, усилит любую команду под плей офф.
А еще токсичный персонаж, который не умеет атаковать.
+2
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Xell
Ответ ST-L
например лал?
Лал бы Ривса сохранить для начала
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ST-L
Ответ Xell
Конечно найдется. Он отличный защитник и опытный ветеран, усилит любую команду под плей офф.
например лал?
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Вадим flanec
Ответ Xell
Конечно найдется. Он отличный защитник и опытный ветеран, усилит любую команду под плей офф.
Как Хаслэм например в Хит))
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