Форвард «Голден Стэйт» , как ожидается, откажется от опции игрока за 27,6 миллиона долларов на сезон-23/24 и станет свободным агентом этим летом.

«Уорриорз» собираются сделать все возможное, чтобы сохранить Грина.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Марк Спирса.

«Как мне рассказали, «Уорриорз» ожидают, что Дрэймонд откажется от опции. При этом они сделают все от них зависящее, чтобы вернуть его в команду», – заявил Спирс.

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