Обозреватель Кевин О’Коннор об обмене Била: «Уизардс» сами виноваты в этом позоре»
Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор поделился своим мнением об обмене звездного защитника «Вашингтона» Брэдли Била в «Финикс».
«Уизардз» облажались, когда прописали в супермаксе Брэдли Била пункт о блокировке обмена. Они должны были отправить его в другую команду, а не продлевать.
Как и ожидалось, это кончилось позором», – написал О’Коннор.
«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».
Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
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