Обозреватель Кевин О’Коннор об обмене Била: «Уизардс» сами виноваты в этом позоре»

Теги Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Лэндри Шэмет Баскетбол

Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор поделился своим мнением об обмене звездного защитника «Вашингтона» Брэдли Била в «Финикс».

«Уизардз» облажались, когда прописали в супермаксе Брэдли Била пункт о блокировке обмена. Они должны были отправить его в другую команду, а не продлевать.

Как и ожидалось, это кончилось позором», – написал О’Коннор.

«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

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3 комментария

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Andrey-Kiev
это "кончилось" обменом, а не позором.
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Айрат Ситдиков
Так на спортсе уже решили, что финикс проиграл от этого трейда.
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frenemy
Ответ Andrey-Kiev
это "кончилось" обменом, а не позором.
Кого обманули?
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