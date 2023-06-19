Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор поделился своим мнением об обмене звездного защитника « » Брэдли Била в « ».

«Уизардз» облажались, когда прописали в супермаксе пункт о блокировке обмена. Они должны были отправить его в другую команду, а не продлевать.

Как и ожидалось, это кончилось позором», – написал О’Коннор.

«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего (38 лет, 183 см), атакующего защитника (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

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