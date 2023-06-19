Брэдли Бил предпочел «Финикс» трем другим командам, которые проявляли интерес
«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».
По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Бил предпочел «Санз» трем другим командам, которые проявляли интерес: «Майами», «Милуоки» и «Сакраменто».
В контракте Била есть опция блокировки обмена.
Взамен Била «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
Анализ финала НБА через типы владений
Чемпионство «Денвера» – это триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кун-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение
4 комментария