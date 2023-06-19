Брэдли Бил предпочел «Финикс» трем другим командам, которые проявляли интерес

Теги Майами Милуоки Финикс Сакраменто НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Бил предпочел «Санз» трем другим командам, которые проявляли интерес: «Майами», «Милуоки» и «Сакраменто».

В контракте Била есть опция блокировки обмена.

Взамен Била «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

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4 комментария

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Ivanauskas1976
У Финикса главная звезда - атакующий защитник, а им точно нужен еще один звёздный чувак именно на эту позицию?
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Максим Усков
Ответ Kemal Gul
Есть тут знатоки, у Била сохранилось право вето после обмена? Или он только в Вашингтоне мог заблокировать переход?
Контракт не поменялся, теперь 200 лямов и no trade clause проблема уже Финикса.
+1
0
+1
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Kemal Gul
Есть тут знатоки, у Била сохранилось право вето после обмена? Или он только в Вашингтоне мог заблокировать переход?
0
0
0
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