« » обменяет трехкратного участника Матча всех звезд (29 лет, 191 см) в « ».

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Бил предпочел «Санз» трем другим командам, которые проявляли интерес: « », « » и «Сакраменто».

В контракте Била есть опция блокировки обмена.

Взамен Била «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

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