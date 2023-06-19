«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд (29 лет, 191 см) в « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего (38 лет, 183 см), атакующего защитника (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Как сообщает обозреватель Джон Гамбадоро, многие команды НБА удивлены тому, что «Вашингтон» согласился обменять звездного игрока на условиях «Финикса».

«Команды, с которыми я разговаривал, просто в шоке от того, что «Санз» получили Била за разгрузку платежной ведомости. В одном из клубов сказали, что то, что только что сделали «Уизардс» – безумие.

Они не могут понять, почему « » не поступил так, что «Бруклин» поступил в ситуации с Дюрэнтом, то есть не стал ждать более выгодный вариант сделки», – информирует Гамбадоро.

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