Команды НБА удивлены тому, что «Вашингтон» согласился обменять Била на условиях «Финикса»
«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
Как сообщает обозреватель Джон Гамбадоро, многие команды НБА удивлены тому, что «Вашингтон» согласился обменять звездного игрока на условиях «Финикса».
«Команды, с которыми я разговаривал, просто в шоке от того, что «Санз» получили Била за разгрузку платежной ведомости. В одном из клубов сказали, что то, что только что сделали «Уизардс» – безумие.
Они не могут понять, почему «Вашингтон» не поступил так, что «Бруклин» поступил в ситуации с Дюрэнтом, то есть не стал ждать более выгодный вариант сделки», – информирует Гамбадоро.
При этом на данный момент у них на сезон 24/25 у них чистая платёжка, контракты Шэмэта и СиПи3 не гарантированы, появляется масса вариативности как строиться дальше.
Как по мне, отличный ход со стороны Вашингтона, они уже второй "неменяемый" контракт скидывают (Уолл, теперь Бил, можно ещё с натяжкой Уэстбрука тоже упомянуть). Неплохая работа по разбору Авгиевых конюшен, которые сами, правда, и создали.
Зато у Финикса теперь пипец платёжке - 165 лямов на 4 игроков...