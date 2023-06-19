Команды НБА удивлены тому, что «Вашингтон» согласился обменять Била на условиях «Финикса»

Теги Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Лэндри Шэмет Баскетбол

«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Как сообщает обозреватель Джон Гамбадоро, многие команды НБА удивлены тому, что «Вашингтон» согласился обменять звездного игрока на условиях «Финикса».

«Команды, с которыми я разговаривал, просто в шоке от того, что «Санз» получили Била за разгрузку платежной ведомости. В одном из клубов сказали, что то, что только что сделали «Уизардс» – безумие.

Они не могут понять, почему «Вашингтон» не поступил так, что «Бруклин» поступил в ситуации с Дюрэнтом, то есть не стал ждать более выгодный вариант сделки», – информирует Гамбадоро.

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10 комментариев

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Станислав Шалковский
Особенно удивлены в Миннисоте.
+29
0
+29
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ГРУПА ЗИСК
Да ну, Вашингтон избавился от тяжеловесного контракта псевдозвезды, которая даже в ПО вывести команду не могла.
При этом на данный момент у них на сезон 24/25 у них чистая платёжка, контракты Шэмэта и СиПи3 не гарантированы, появляется масса вариативности как строиться дальше.
Как по мне, отличный ход со стороны Вашингтона, они уже второй "неменяемый" контракт скидывают (Уолл, теперь Бил, можно ещё с натяжкой Уэстбрука тоже упомянуть). Неплохая работа по разбору Авгиевых конюшен, которые сами, правда, и создали.
Зато у Финикса теперь пипец платёжке - 165 лямов на 4 игроков...
+25
-4
+21
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Renvok
Ответ ГРУПА ЗИСК
Да ну, Вашингтон избавился от тяжеловесного контракта псевдозвезды, которая даже в ПО вывести команду не могла. При этом на данный момент у них на сезон 24/25 у них чистая платёжка, контракты Шэмэта и СиПи3 не гарантированы, появляется масса вариативности как строиться дальше. Как по мне, отличный ход со стороны Вашингтона, они уже второй "неменяемый" контракт скидывают (Уолл, теперь Бил, можно ещё с натяжкой Уэстбрука тоже упомянуть). Неплохая работа по разбору Авгиевых конюшен, которые сами, правда, и создали. Зато у Финикса теперь пипец платёжке - 165 лямов на 4 игроков...
Если и Кузьма с Порзингисом уйдут, то можно переименовать Вашингтон в Авдиевы конюшни :)
+18
-1
+17
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Pavel Gurin
может быть , потому что , у Дюры не было вето на обмен , а у Била оно было. И мог сам решать куда ему пойти
+12
0
+12
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Илья Купол
Ответ Станислав Шалковский
Особенно удивлены в Миннисоте.
проорал
+6
0
+6
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NikolayOss
Чему удивляться, когда игрок сам выбирает куда он хочет быть обменян? В таком случае офис команды не имеет рычага давления и оказывается в проигрышной ситуации. Тут условия команде диктуют сам игрок и команда в которую он хочет уйти.
+5
-1
+4
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Kikir
Ответ Nightyork97
Не получить за главный актив даже 1 пик первого раунда - позор.
Посмотрим, что за Дейма дадут))
+2
0
+2
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Ингвар
Ответ ГРУПА ЗИСК
Да ну, Вашингтон избавился от тяжеловесного контракта псевдозвезды, которая даже в ПО вывести команду не могла. При этом на данный момент у них на сезон 24/25 у них чистая платёжка, контракты Шэмэта и СиПи3 не гарантированы, появляется масса вариативности как строиться дальше. Как по мне, отличный ход со стороны Вашингтона, они уже второй "неменяемый" контракт скидывают (Уолл, теперь Бил, можно ещё с натяжкой Уэстбрука тоже упомянуть). Неплохая работа по разбору Авгиевых конюшен, которые сами, правда, и создали. Зато у Финикса теперь пипец платёжке - 165 лямов на 4 игроков...
Соглашусь, большой контракт в котором остался только 1 год может быть ценным активом. Очень интересно будет посмотреть как Финикс наберет людей в заявку. И какое качество игры покажет вторая пятерка Финикса?
+1
0
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