Чемпионат Турции. Финал. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес» в 3-м матче

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Каршияка Баскетбол

В субботу, 17 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф турецкой лиги «Каршияка» постарается одержать первую победу над «Анадолу Эфесом».

Чемпионат Турции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

Каршияка – Анадолу Эфес
Дата проведения
17 июня, 18.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

«Анадолу Эфес» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий