Чемпионат Турции. Финал. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес» в 3-м матче

В субботу, 17 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф турецкой лиги « » постарается одержать первую победу над « ».

Чемпионат Турции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

«Анадолу Эфес» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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