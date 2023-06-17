Чемпионат Турции. Финал. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес» в 3-м матче
В субботу, 17 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф турецкой лиги «Каршияка» постарается одержать первую победу над «Анадолу Эфесом».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 17 июня, 18.00, «Каршияка Арена»
«Анадолу Эфес» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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