Эргин Атаман после победы вступил в конфликт с болельщиками и менеджерами «Фенербахче»

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Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над «Фенербахче» в 4-м матче полуфинальной серии чемпионата Турции (87:78, 3-1) вступил в конфликт с болельщиками и менеджерами соперника.

Покидая площадку, Атаман показал болельщикам на табло и поднял вверх палец со словами «Еще один кубок», чем вызвал негодование трибун. Позже к потасовке присоединились несколько менеджеров «Фенербахче», которые пытались добраться до Атамана. В ситуацию вмешались сотрудники службы охраны арены.

«Эфес» вышел в финал чемпионата Турции, где встретится с победителем серии «Каршияка» – «Тюрк Телеком» (2-1).

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