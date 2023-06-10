Эргин Атаман после победы вступил в конфликт с болельщиками и менеджерами «Фенербахче»

Главный тренер « » после победы над « » в 4-м матче полуфинальной серии чемпионата Турции (87:78, 3-1) вступил в конфликт с болельщиками и менеджерами соперника.

Покидая площадку, Атаман показал болельщикам на табло и поднял вверх палец со словами «Еще один кубок», чем вызвал негодование трибун. Позже к потасовке присоединились несколько менеджеров «Фенербахче», которые пытались добраться до Атамана. В ситуацию вмешались сотрудники службы охраны арены.

«Эфес» вышел в финал чемпионата Турции, где встретится с победителем серии «Каршияка» – «Тюрк Телеком» (2-1).