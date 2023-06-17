Александр Церковный: «Как только будет возможность, «Зенит» будет одним из приоритетных клубов на вступление в Евролигу»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб поддерживает контакты с Евролигой.

«Контакты есть и никогда не прерывались. Как только будет возможность, я думаю, «Зенит» будет одним из приоритетных клубов на вступление в Евролигу», – сказал Александр Церковный.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
По всем параметрам подходит, так что почему бы и нет
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