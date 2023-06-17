Александр Церковный: «Как только будет возможность, «Зенит» будет одним из приоритетных клубов на вступление в Евролигу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб поддерживает контакты с .

«Контакты есть и никогда не прерывались. Как только будет возможность, я думаю, « » будет одним из приоритетных клубов на вступление в Евролигу», – сказал .

«Химки» закрыли долги и поставили себе цель – финал Суперлиги: интервью с Павлом Астаховым