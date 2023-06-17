Александр Церковный: «Как только будет возможность, «Зенит» будет одним из приоритетных клубов на вступление в Евролигу»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб поддерживает контакты с Евролигой.
«Контакты есть и никогда не прерывались. Как только будет возможность, я думаю, «Зенит» будет одним из приоритетных клубов на вступление в Евролигу», – сказал Александр Церковный.
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