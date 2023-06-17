Александр Церковный: «Прошедший сезон был не совсем удачный для «Зенита»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что сезон-2022/23 для петербургского клуба сложился не совсем удачно.

«Сезон был не совсем удачный, поэтому мы сейчас анализируем, проводим работу над ошибками. Думаю, что вернемся сильнее, будем бороться за тот результат, который всегда для нас главный, это победа.

Проявляет ли «Зенит» интерес к Алексею Шведу? «Зенит» внимательно следит за всеми игроками. Если у нас будет какой-то явный интерес, то я думаю, что это будет понятно в ближайшее время. Самое главное, сейчас Алексею нужно восстановиться и вернуться на площадку. Думаю, что он это сделает в ближайшее время», – сказал Александр Церковный в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Зенит» занял четвертой место по итогам плей-офф Единой лиги ВТБ.

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах

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