Никола Йокич – MVP финальной серии НБА
Центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком финальной серии НБА.
Награда носит имя легендарного центрового Билла Расселла.
В пятой игре (94:89, 4-1), которая принесла «Наггетс» первый в истории клуба чемпионский титул, 28-летний серб набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.
Средние показатели центрового в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.
Йокич был выбран под 41-м номером на драфте-2014, это самый низкий пик для MVP финала НБА (ранее Деннис Джонсон, 29-й номер в 1979 году).
Йокич присоединился к Яннису Адетокумбо, Дирку Новицки, Тони Паркеру, Тиму Данкану и Хакиму Оладжувону как к единственным родившимся не в США баскетболистам, которые становились MVP финала НБА.
«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
Я давно знал, что Никола возьмёт титул, Что Майкл Мелоун возьмёт титул. Я рад что старичок Джефф Грин теперь чемпион НБА. Он уж точно заслужил.
Заслужил, Никола нереальный плей-офф провел: первый в истории НБА игрок, который закончил постсизон лидером по очкам, подборам и передачам !
Сербия уходит в загул )
Йокич: берет MVP регулярки два года подряд, на третий становится MVP Финала
Совпадение? Не думаю