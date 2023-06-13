Никола Йокич – MVP финальной серии НБА

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Центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком финальной серии НБА.

Награда носит имя легендарного центрового Билла Расселла.

В пятой игре (94:89, 4-1), которая принесла «Наггетс» первый в истории клуба чемпионский титул, 28-летний серб набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.

Средние показатели центрового в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.

Йокич был выбран под 41-м номером на драфте-2014, это самый низкий пик для MVP финала НБА (ранее Деннис Джонсон, 29-й номер в 1979 году).

Йокич присоединился к Яннису Адетокумбо, Дирку Новицки, Тони Паркеру, Тиму Данкану и Хакиму Оладжувону как к единственным родившимся не в США баскетболистам, которые становились MVP финала НБА.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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38 комментариев

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Свежий
Эмбиид обязан выслать ему награду МВП сезона по почте в Сербию, это было ограбление 📦
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Денис Храпунов
Легендарный сезон! Лучшее что могло произойти с налчедикм Йокича. Когда его прокатили с МВП сезона, он просто взял МВП финала.
Я давно знал, что Никола возьмёт титул, Что Майкл Мелоун возьмёт титул. Я рад что старичок Джефф Грин теперь чемпион НБА. Он уж точно заслужил.
+27
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xamer 9
Ответ Denis Dokuchaev
с чем произойти?
Не докучай, Денис. Наследие
+20
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serginn
6 "единственных"))
+19
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Кирилл
А ведь когда-то его выбрали на драфте во время рекламы Тако Бэлл )

Заслужил, Никола нереальный плей-офф провел: первый в истории НБА игрок, который закончил постсизон лидером по очкам, подборам и передачам !
Сербия уходит в загул )
+16
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Владимири Йолкиннен
Кто так отчаянно всех минусит? Ставка на Майами не зашла?
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AEZAKMI228
Все на никольскую
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lavandil
Заслуженно, надеюсь еще не 1 поход будет
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Milan Ristanovic
Абсолютно заслуженный. Сербия гордиться своими спортивными героями. (Баскет 3х3)🏆, Новак вчера абсолютный ГОАТ в теннисе и сегодня 🍓на 🎂ВЕЛИЧАЙШИЙ НИКОЛА стал абсольутным покорителем 🏀. Я горжусь нашим спортивным (чемпионскым) геном.
+10
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Учительгода2020
Великолепный и уникальный баскетболист. Номер 1 в мире прямо сейчас. С победой!
+11
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Milan Ristanovic
Ответ Mizuntrope88
такой малыш у него клевый))
девчëнка. Мы Сербы обожаем детей и всегда их ставим впереди и выше всего. По этому поступок Николы совсем логичен и ожидаем.
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kolyan#15
Раз не дали МВП регулярки, забрал МВП финала.
+5
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Artmen007
Ответ Свежий
Эмбиид обязан выслать ему награду МВП сезона по почте в Сербию, это было ограбление 📦
Да Господи успокойтесь, сколько можно? Ну дали Эмби статуэтку, при +- равных показателях. У Николы 2 МВП и теперь гайка. Спросите самого эмбида, уверен, он променяет статуэтку на перстень не задумываясь
+17
-13
+4
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Mizuntrope88
Ответ Bashibuzuck
Это его дочка Огнена, ей 2 года
малыш - понятие универсальное)
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Bashibuzuck
Ответ Mizuntrope88
такой малыш у него клевый))
Это его дочка Огнена, ей 2 года
+3
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Марсель Объелся
Яннис: берет MVP регулярки два года подряд, на третий становится MVP Финала.

Йокич: берет MVP регулярки два года подряд, на третий становится MVP Финала

Совпадение? Не думаю
+9
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Mizuntrope88
такой малыш у него клевый))
+1
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гилберт
Ответ Владимири Йолкиннен
Кто так отчаянно всех минусит? Ставка на Майами не зашла?
Какая тут могла быть ставка на Майами??? Разве что фора и она прошла.
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Вячеслав Даниелян
Никола Йокич- человек, который умеет все на площадке, который сам и есть баскетбол в чистом виде.
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Immolate Improved
Качать гения
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VKing24
Наш пацан! Пришёл, увидел, затащил!
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chestermag
Йокич конечно красавец , сильнейший в истории европейский игрок
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Дядя Коля 026
Поздравляю Николу Йокича с заслуженной наградой MVP финальной серии НБА! Молодчина, порадовал своей великолепной игрой.
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robbaggio
Месяц Сербии в мировом спорте
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