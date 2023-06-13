Никола Йокич – MVP финальной серии НБА

Центровой « » признан самым ценным игроком финальной серии НБА.

Награда носит имя легендарного центрового Билла Расселла.

В пятой игре (94:89, 4-1), которая принесла «Наггетс» первый в истории клуба чемпионский титул, 28-летний серб набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.

Средние показатели центрового в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.

Йокич был выбран под 41-м номером на драфте-2014, это самый низкий пик для MVP финала НБА (ранее Деннис Джонсон, 29-й номер в 1979 году).

Йокич присоединился к , , Тони Паркеру, и Хакиму Оладжувону как к единственным родившимся не в США баскетболистам, которые становились MVP финала НБА.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂