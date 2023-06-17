«Ты лучший!» Ибрагимович прислал Яннису Адетокумбо футболку «Милана» с автографом
Златан Ибрагимович прислал Яннису Адетокумбо футболку «Милана» с автографом.
Двукратный MVP НБА, звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продемонстрировал в соцсетях футболку с автографом, которую прислал ему бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.
«Яннису со всей любовью и успехом! Ты лучший!» – написано на футболке.
«Когда ты в отпуске, и величайший игрок всех времен прислал тебе футболку!» – написал Адетокумбо под фотографией.
Отвечая Яннису в соцсетях, шведский футболист написал: «В следующий раз греческий ужин, но ты платишь».
Ранее в этом месяце Ибрагимович объявил об уходе из футбола. Адетокумбо поздравил шведа с «великолепной карьерой».
Фото: twitter.com/Giannis_An34
«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой
Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито 😳
Конор изнасиловал девушку на матче НБА? Что об этом известно
6 комментариев