«Ты лучший!» Ибрагимович прислал Яннису Адетокумбо футболку «Милана» с автографом

Златан Ибрагимович прислал Яннису Адетокумбо футболку «Милана» с автографом.

Двукратный MVP НБА, звездный форвард « » продемонстрировал в соцсетях футболку с автографом, которую прислал ему бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

«Яннису со всей любовью и успехом! Ты лучший!» – написано на футболке.

«Когда ты в отпуске, и величайший игрок всех времен прислал тебе футболку!» – написал Адетокумбо под фотографией.

Отвечая Яннису в соцсетях, шведский футболист написал: «В следующий раз греческий ужин, но ты платишь».

Ранее в этом месяце Ибрагимович объявил об уходе из футбола. Адетокумбо поздравил шведа с «великолепной карьерой».

Фото: twitter.com/Giannis_An34

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