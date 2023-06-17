«Ты лучший!» Ибрагимович прислал Яннису Адетокумбо футболку «Милана» с автографом

Теги Милан Златан Ибрагимович Милуоки серия А Италия НБА фото игровая форма Яннис Адетокумбо стиль Баскетбол

Златан Ибрагимович прислал Яннису Адетокумбо футболку «Милана» с автографом.

Двукратный MVP НБА, звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продемонстрировал в соцсетях футболку с автографом, которую прислал ему бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

«Яннису со всей любовью и успехом! Ты лучший!» – написано на футболке.

«Когда ты в отпуске, и величайший игрок всех времен прислал тебе футболку!» – написал Адетокумбо под фотографией.

Отвечая Яннису в соцсетях, шведский футболист написал: «В следующий раз греческий ужин, но ты платишь».

Ранее в этом месяце Ибрагимович объявил об уходе из футбола. Адетокумбо поздравил шведа с «великолепной карьерой».

Фото: twitter.com/Giannis_An34

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6 комментариев

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MrFrost
Там два разных предложения сначала Ибра написал: "Яннису со всей любовью и успехом!", и оставил автограф, а потом посмотрел в зеркало и случайно написал: "Ты лучший!" и просто переделывать не захотел, ибо много чести.
+14
0
+14
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Tim Timson
явно Ибра не в материале пару-тройку лет)
+2
-2
0
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mqh9pzrxgf
Надеюсь Яннис подписал и вернул ее
0
0
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Локоть Артеста
Когда Златан выходит на прогулку, он идёт по дороге, а машины едут по тропинке.
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МЗ
Zava )))
0
0
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