Яннис Адетокумбо и Эдриан Гриффин посетили 3-й матч финала чемпионата Греции

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Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо присутствовал на трибуне «Арены мира и дружбы» в Пирее на 3-м матче финальной серии чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» (75:52, 2-1).

Вместе с Яннисом матч посетили его брат Алекс и тренерский штаб «Бакс», в том числе новый главный тренер команды Эдриан Гриффин.

Также на трибуне присутствовали тренеры «Бакс» Джош Оппенхеймер, который входил в тренерский штаб сборной Греции на последнем Евробаскете, и Вин Бэйкер.

Яннис поприветствовал легенд греческого баскетбола Вассилиса Спанулису и Теодороса Папалукаса.

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Фото: Eurohoops.

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