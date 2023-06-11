Яннис Адетокумбо и Эдриан Гриффин посетили 3-й матч финала чемпионата Греции

Звездный форвард « » присутствовал на трибуне «Арены мира и дружбы» в Пирее на 3-м матче финальной серии чемпионата Греции между « » и « » (75:52, 2-1).

Вместе с Яннисом матч посетили его брат и тренерский штаб «Бакс», в том числе новый главный тренер команды Эдриан Гриффин.

Также на трибуне присутствовали тренеры «Бакс» Джош Оппенхеймер, который входил в тренерский штаб сборной Греции на последнем Евробаскете, и Вин Бэйкер.

Яннис поприветствовал легенд греческого баскетбола Вассилиса Спанулису и Теодороса Папалукаса.

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Фото: Eurohoops.