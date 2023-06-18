Боб Хаггинс ушел с поста главного тренера университета Западная Вирджиния после обвинений в вождении в нетрезвом виде

Член Зала славы Боб Хаггинс, главный тренер мужской команды университета Западная Вирджиния, ушел в отставку на следующий день после того, как его арестовали в Питтсбурге и предъявили обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

«Я всегда старался с честью представлять наш университет, но я подвел всех вас и себя. Я несу полную ответственность за свое поведение и искренне извиняюсь перед университетским сообществом, особенно перед студентами-спортсменами, тренерами и сотрудниками нашей программы», – заявил Хаггинс.

Согласно полицейскому отчету, в пятницу около 20:30 Хаггинс блокировал движение на черном внедорожнике. Дверь автомобиля была открыта, шина была спущена и разорвана. Тренер не прошел тест на трезвость и был арестован. На полу автомобиля Хаггинса был обнаружен пакет с пустыми пивными банками.

В мае этого года Хаггинс был оштрафован на 1 миллион долларов за то, что произнес гомофобное оскорбление в эфире радиошоу. Тренер избежал увольнения, но должен был пройти специальный тренинг.

Хаггинс был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2022 году.

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