Боб Хаггинс ушел с поста главного тренера университета Западная Вирджиния после обвинений в вождении в нетрезвом виде

Теги происшествия NCAA университет Западная Вирджиния Баскетбол

Член Зала славы Боб Хаггинс, главный тренер мужской команды университета Западная Вирджиния, ушел в отставку на следующий день после того, как его арестовали в Питтсбурге и предъявили обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

«Я всегда старался с честью представлять наш университет, но я подвел всех вас и себя. Я несу полную ответственность за свое поведение и искренне извиняюсь перед университетским сообществом, особенно перед студентами-спортсменами, тренерами и сотрудниками нашей программы», – заявил Хаггинс.

Согласно полицейскому отчету, в пятницу около 20:30 Хаггинс блокировал движение на черном внедорожнике. Дверь автомобиля была открыта, шина была спущена и разорвана. Тренер не прошел тест на трезвость и был арестован. На полу автомобиля Хаггинса был обнаружен пакет с пустыми пивными банками.

В мае этого года Хаггинс был оштрафован на 1 миллион долларов за то, что произнес гомофобное оскорбление в эфире радиошоу. Тренер избежал увольнения, но должен был пройти специальный тренинг.

Хаггинс был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2022 году.

«Это стильно или я похожа на клоуна?» Тренер, у которой 171 пара обуви и ярчайшие наряды на каждой игре

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий