«Вашингтон» просмотрит звезду NCAA Маркуиза Ноуэлла. Рост игрока – 173 см

«Вашингтон» в субботу проведет первую преддрафтовую тренировку с молодыми игроками.

В завтрашней сессии примут участие 6 баскетболистов: Эд Кросуэлл, Д’Мои Ходж, Тэйвон Кинси, Айзейя Мур, Кей Джей Уиллиамс и Маркуиз Ноуэлл.

Примечательно, что рост Ноуэлла – 173 сантиметра.

В прошедшем сезоне разыгрывающий набирал в среднем 17,6 очка и 8,3 передачи, реализуя 38,6% бросков с игры и 35,5% из-за дуги.

Ожидается, что баскетболист может быть выбран во втором раунде драфта.

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