«Вашингтон» просмотрит звезду NCAA Маркуиза Ноуэлла. Рост игрока – 173 см

Теги НБА Вашингтон NCAA драфт НБА университет Канзас Стэйт Баскетбол

«Вашингтон» в субботу проведет первую преддрафтовую тренировку с молодыми игроками.

В завтрашней сессии примут участие 6 баскетболистов: Эд Кросуэлл, Д’Мои Ходж, Тэйвон Кинси, Айзейя Мур, Кей Джей Уиллиамс и Маркуиз Ноуэлл.

Примечательно, что рост Ноуэлла – 173 сантиметра.

В прошедшем сезоне разыгрывающий набирал в среднем 17,6 очка и 8,3 передачи, реализуя 38,6% бросков с игры и 35,5% из-за дуги.

Ожидается, что баскетболист может быть выбран во втором раунде драфта.

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8 комментариев

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Abdulla
Ответ ST-L
8.3 подбора?
Ошибка по тексту, на самом деле 18.3.
+6
0
+6
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Daff Rogers
Ответ melmi
Почти Макси Богз Хотя тот совсем был коротышкой
Богз всего 160. Легенда
+5
0
+5
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ST-L
8.3 подбора?
+2
0
+2
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ST-L
Ответ Vgorodeslyakot
передачи
изначально было подбора, потом исправили. а то думаю, ничесе мутант, с ростом 173 подбирает на уровне Портера с ростом 208
+2
0
+2
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Владимир Алексеев
Ответ ST-L
8.3 подбора?
в новости ошибка: 8,3 асистов
+1
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melmi
Почти Макси Богз
Хотя тот совсем был коротышкой
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Виталий Желтоусов
больше 8 подборов - он гений геометрии???!!!
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Vgorodeslyakot
Ответ ST-L
8.3 подбора?
передачи
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