Боб Хаггинс оштрафован на миллион долларов за гомофобное оскобление, но остался главным тренером Университета Западная Вирджиния

Теги происшествия NCAA университет Ксавьер университет Западная Вирджиния Баскетбол

Главный тренер Университета Западная Вирджиния Боб Хаггинс избежал увольнения после того, как произнес гомофобное оскорбление в эфире радиошоу.

Член Зала славы сохранил работу, но будет оштрафован на 1 миллион долларов, а также будет должен пройти специальный тренинг.

В эфире радиошоу Билла Каннингема WLW в Цинциннати Хаггинс назвал болельщиков Университета Хавьер «католическими педиками». Администрации Университета Западная Вирджиния потребовалось два дня, чтобы принять решение о наказании.

Хаггинс был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2022 году.

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4 комментария

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Maturmalai
Я конечно понимаю, что оскорбить одновременно и католиков и геев - это надо было постараться.
Но отбирать у человека целый лям за одно высказывание - это полнейший беспредел.
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Костя Кот
теперь католические ##### будут сниться ему всю оставшуюся жизнь
+3
-3
0
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Radovan
Ответ salogiannis
Так, дружище, мы тут тебя на миллион баксов штрафанули за гомофобские высказывания, поэтому ты со своей зарплатой 35 тысяч рублей будешь на нас работать за еду еще 175 лет
за этот год он получит 4 миллиона по контракту, не рублей)
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