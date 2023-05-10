Боб Хаггинс оштрафован на миллион долларов за гомофобное оскобление, но остался главным тренером Университета Западная Вирджиния

Главный тренер Университета Западная Вирджиния Боб Хаггинс избежал увольнения после того, как произнес гомофобное оскорбление в эфире радиошоу.

Член Зала славы сохранил работу, но будет оштрафован на 1 миллион долларов, а также будет должен пройти специальный тренинг.

В эфире радиошоу Билла Каннингема WLW в Цинциннати Хаггинс назвал болельщиков Университета Хавьер «католическими педиками». Администрации Университета Западная Вирджиния потребовалось два дня, чтобы принять решение о наказании.

Хаггинс был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2022 году.

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