«Сан-Антонио» поборется за Криса Пола или Фреда Ванвлита

Теги Крис Пол Сан-Антонио НБА драфт НБА Фред Ванвлит Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» поборется за элитного разыгрывающего для центрового Виктора Вембаньямы в предстоящее межсезонье.

«Скаут одной из команд Западной конференции считает, что когда откроется рынок свободных агентов, «Сперс» будут «активно пытаться заполучить» Криса Пола или Фреда Ванвлита.

Он полагает, что «Сан-Антонио» не может отказаться от возможности поставить Вембаньяму в пару к опытному плеймейкеру», – пишет Spurs Talk.

«Сперс» будут выбирать первыми на предстоящем драфте НБА.

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1 комментарий

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ДИКАНЬ
И они тоже поборются за Сан-Антонио)
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