«Сан-Антонио» поборется за Криса Пола или Фреда Ванвлита

«Сан-Антонио» поборется за элитного разыгрывающего для центрового в предстоящее межсезонье.

«Скаут одной из команд Западной конференции считает, что когда откроется рынок свободных агентов, «Сперс» будут «активно пытаться заполучить» или .

Он полагает, что « » не может отказаться от возможности поставить Вембаньяму в пару к опытному плеймейкеру», – пишет Spurs Talk.

«Сперс» будут выбирать первыми на предстоящем драфте НБА.

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