«Вашингтон» опасается, что Брэдли Бил скоро может стать не лучшим доступным на рынке игроком
Журналист NBC Sports Керт Хэлин рассказал, почему «Вашингтон» начал активно «продавать» атакующего защитника Брэдли Била другим командам.
«Почему переговоры продвигаются так быстро? Из-за опасений «Уизардс», что через пару недель Бил может оказаться не самым лучшим из доступных игроков, и «Хит», в частности, могут поискать другое усиление», – пишет Хэлин.
Подразумевается, что разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард может запросить обмен. Сообщалось, что это может произойти, если «Блэйзерс» не воспользуются 3-м пиком предстоящего драфта в качестве актива для усиления команды.
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