«Вашингтон» опасается, что Брэдли Бил скоро может стать не лучшим доступным на рынке игроком

Теги Майами Портленд НБА Вашингтон Дэмиан Лиллард Брэдли Бил Баскетбол

Журналист NBC Sports Керт Хэлин рассказал, почему «Вашингтон» начал активно «продавать» атакующего защитника Брэдли Била другим командам.

«Почему переговоры продвигаются так быстро? Из-за опасений «Уизардс», что через пару недель Бил может оказаться не самым лучшим из доступных игроков, и «Хит», в частности, могут поискать другое усиление», – пишет Хэлин.

Подразумевается, что разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард может запросить обмен. Сообщалось, что это может произойти, если «Блэйзерс» не воспользуются 3-м пиком предстоящего драфта в качестве актива для усиления команды.

«Майами» проявляет интерес и к Билу, и к Лилларду.

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1 комментарий

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Fronda
Если внимательно почитать первоисточник, то суть торопливости Вашингтона понятна. Клуб не устраивает предложение вокруг Лаури, но почти уже есть вариант с Полом от Финикса. Сейчас Уизардс активно окучивают Майами, чтобы те поменяли Лаури на Хирро. Или включили в трейд пик первого раунда текущего года. Но надо торопиться. Драфт уже близко (в четверг). А команде предстоит еще понять, кого выбрать на драфте, если все выгорит, и не забыть об этом сказать Хит. Сделка вокруг Пола из-за необходимости 30 июня принимать решение по гарантированию контракта, тоже имеет истекающий срок. А без конкуренции с вариантом Санс, Хит никогда Хирро или пики первого раунда в обменный пакет включать не будут. Майами, судя по всему, Билл вообще не слишком интересен. Клуб больше смотрит на Блейзерс с целью получения Лилларда, если тем не удастся продать 3-й пик первого раунда. Но из других источников известно, что Портлент твердо решил Лилларда не менять.
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