«Вашингтон» опасается, что Брэдли Бил скоро может стать не лучшим доступным на рынке игроком

Журналист NBC Sports Керт Хэлин рассказал, почему « » начал активно «продавать» атакующего защитника другим командам.

«Почему переговоры продвигаются так быстро? Из-за опасений «Уизардс», что через пару недель Бил может оказаться не самым лучшим из доступных игроков, и «Хит», в частности, могут поискать другое усиление», – пишет Хэлин.

Подразумевается, что разыгрывающий « » может запросить обмен. Сообщалось, что это может произойти, если «Блэйзерс» не воспользуются 3-м пиком предстоящего драфта в качестве актива для усиления команды.

« » проявляет интерес и к Билу, и к Лилларду.

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