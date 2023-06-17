« » не будут предпринимать попыток заполучить суперзвезду в это межсезонье.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Лейкерс» не планируют устраивать большую охоту. С новым коллективным соглашением в лиге нельзя иметь в составе трех игроков на максимальных контрактах, трех суперзвезд, и рассчитывать при этом на какую-либо глубину состава», – заявил Воджнаровски.

Ходили слухи, что «озерники» летом могут попытаться усилиться , или .

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