«Лейкерс» не будут пытаться заполучить суперзвезду в это межсезонье (Воджнаровски)
«Лейкерс» не будут предпринимать попыток заполучить суперзвезду в это межсезонье.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Лейкерс» не планируют устраивать большую охоту. С новым коллективным соглашением в лиге нельзя иметь в составе трех игроков на максимальных контрактах, трех суперзвезд, и рассчитывать при этом на какую-либо глубину состава», – заявил Воджнаровски.
Ходили слухи, что «озерники» летом могут попытаться усилиться Кайри Ирвингом, Дэмианом Лиллардом или Трэем Янгом.
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