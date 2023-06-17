«Лейкерс» не будут пытаться заполучить суперзвезду в это межсезонье (Воджнаровски)

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Трэй Янг Баскетбол

«Лейкерс» не будут предпринимать попыток заполучить суперзвезду в это межсезонье.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Лейкерс» не планируют устраивать большую охоту. С новым коллективным соглашением в лиге нельзя иметь в составе трех игроков на максимальных контрактах, трех суперзвезд, и рассчитывать при этом на какую-либо глубину состава», – заявил Воджнаровски.

Ходили слухи, что «озерники» летом могут попытаться усилиться Кайри Ирвингом, Дэмианом Лиллардом или Трэем Янгом.

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2 комментария

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Максим Гергард
Как будто у них была эта возможность, с их сухпайком максимум ролевиком обменять можно
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Алексааандр
Ответ Максим Гергард
Как будто у них была эта возможность, с их сухпайком максимум ролевиком обменять можно
у них очень неплохая платёжка будет, поэтому в теории могут, но смасла нет
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