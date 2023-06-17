«Лейкерс» заинтересованы в Крисе Поле. Клуб попытается подписать ветерана, если он станет свободным агентом

Теги возможные переходы Лейкерс Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

«Лейкерс» проявляют серьезную заинтересованность в услугах разыгрывающего Криса Пола.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге, калифорнийский клуб попытается подписать ветерана, если он станет свободным агентом.

7 июня инсайдеры сообщили, что 38-летнего игрока отчислят. Позже появилась информация, что «Санз» рассматривают различные варианты, включая обмен ветерана. 

Новый главный тренер команды Фрэнк Вогель, комментируя новость о возможном отчислении, заявил, что «произошло недопонимание».

Контракт Пола на сезон-23/24 (30,8 миллиона долларов) станет полностью гарантированным 28 июня.

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1 комментарий

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ShowTime.
у нас есть старик и есть травмат, но давайте подпишем старого травмата
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