«Лейкерс» заинтересованы в Крисе Поле. Клуб попытается подписать ветерана, если он станет свободным агентом

« » проявляют серьезную заинтересованность в услугах разыгрывающего .

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге, калифорнийский клуб попытается подписать ветерана, если он станет свободным агентом.

7 июня инсайдеры сообщили, что 38-летнего игрока отчислят. Позже появилась информация, что «Санз» рассматривают различные варианты, включая обмен ветерана.

Новый главный тренер команды Фрэнк Вогель, комментируя новость о возможном отчислении, заявил, что «произошло недопонимание».

Контракт Пола на сезон-23/24 (30,8 миллиона долларов) станет полностью гарантированным 28 июня.

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

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